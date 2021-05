Buschy Mcbusch Race 400: Kyle Busch re dei restart (Di lunedì 3 maggio 2021) Il 2020 è finalmente alle spalle. Con la vittoria alla Buschy McBusch Race 400, Kyle Busch chiude i conti con il recente passato, che lo aveva visto a secco di successi durante la regular season. Ci riesce grazie ad una gestione perfetta dei restart selvaggi di fine gara, ormai un classico del Kansas Speedway. Nell’ultima ripartenza, il numero 18 respinge gli attacchi di Kevin Harvick, portandosi a casa il successo numero 58 in carriera. Il polesitter Brad Keselowski conclude al terzo posto davanti a Matt DiBenedetto, Chase Elliott, Martin Truex Jr, Tyler Reddick, Chris Buescher, William Byron e Austin Dillon, a completare la top ten. Rimangono a bocca asciutta Denny Hamlin e soprattutto Kyle Larson, a lungo dominatore in Kansas. Sono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021) Il 2020 è finalmente alle spalle. Con la vittoria alla400,chiude i conti con il recente passato, che lo aveva visto a secco di successi durante la regular season. Ci riesce grazie ad una gestione perfetta deiselvaggi di fine gara, ormai un classico del Kansas Speedway. Nell’ultima ripartenza, il numero 18 respinge gli attacchi di Kevin Harvick, portandosi a casa il successo numero 58 in carriera. Il polesitter Brad Keselowski conclude al terzo posto davanti a Matt DiBenedetto, Chase Elliott, Martin Truex Jr, Tyler Reddick, Chris Buescher, William Byron e Austin Dillon, a completare la top ten. Rimangono a bocca asciutta Denny Hamlin e soprattuttoLarson, a lungo dominatore in Kansas. Sono ...

