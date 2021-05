Buon compleanno Pocho | dai ricordi al Napoli all’Addio al Maradona

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOggi è ildell’ex calciatore Ezequiel “El” Lavezzi spegne 36 candeline. Una carriera costellata da trofei, gol allo scadere ed un rapporto splendido con la magica. Ha militato con la squadra azzurra dal lontano 2007 fino al 2012. Ha poi proseguito la sua stellare carriera al Psg prima di concludere in Cina. ElLavezzi era un giocatore dotato di una rapidità fuori dal comune. Questa era la sua arma migliore che lo portava però anche spesso a non essere troppo lucido sotto porta. Ma a Lavezzi si perdonava di tutto. Dava l’anima in campo, era il primo a iniziare la battaglia e l’ultimo ad arrendersi. Incitava i compagni, festeggiava con loro e rimarrà nei cuori di tutti i napoletani quando ha rifiutato l’abbraccio di Barzagli (Juventus) durante il minuto di silenzio ...