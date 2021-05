Bundesliga 2020/2021: pari tra Mainz e Hertha Berlino, ospiti sempre in zona retrocessione (Di lunedì 3 maggio 2021) Termina con il punteggio di 1-1 la sfida tra Mainz ed Hertha Berlino e si tratta di un punto che può servire maggiormente ai padroni di casa, che mantengono le distanze con la zona retrocessione e aggiungono un mattoncino alla salvezza. Gli ospiti, infatti, recuperano la prima delle tre partite che devono ancora giocare per via dei rinvii per Covid, ma con questo segno X fanno i conti ancora con la diciassettesima posizione, in piena zona retrocessione. Primo tempo scoppiettante con diverse occasioni da una parte e dall’altra. La più limpida è quella che capita sui piedi di Boetius al 10?, quando la sua conclusione si infrange contro la traversa. La risposta degli ospiti è affidata al colpo di testa alto di poco di Stark. A passare in ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Termina con il punteggio di 1-1 la sfida traede si tratta di un punto che può servire maggiormente ai padroni di casa, che mantengono le distanze con lae aggiungono un mattoncino alla salvezza. Gli, infatti, recuperano la prima delle tre partite che devono ancora giocare per via dei rinvii per Covid, ma con questo segno X fanno i conti ancora con la diciassettesima posizione, in piena. Primo tempo scoppiettante con diverse occasioni da una parte e dall’altra. La più limpida è quella che capita sui piedi di Boetius al 10?, quando la sua conclusione si infrange contro la traversa. La risposta degliè affidata al colpo di testa alto di poco di Stark. A passare in ...

