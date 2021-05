Brusaferro spiega che per avere maggiori libertà bisogna vaccinare almeno metà degli italiani (Di lunedì 3 maggio 2021) Per allentare ancora le misure «occorre mantenere l’Rt sotto 1, avvicinarsi alla soglia dei 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti, ridurre ancora la pressione sui servizi sanitari e aver vaccinato più di metà popolazione». Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico scientifico, spiega alla Stampa la linea oltre la quale potremo riacquisire altre libertà, dopo il primo fine settimana in giallo e le polemiche sugli assembramenti nelle città e la festa per lo scudetto dell’Inter a Milano. «Siamo in una fase di transizione delicata, di decrescita lenta ma costante della diffusione del virus», dice. «Per evitare che la curva torni a crescere serve intervenire a tre livelli: primo, continuare a vaccinare al ritmo sostenuto di questi ultimi giorni; ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 3 maggio 2021) Per allentare ancora le misure «occorre mantenere l’Rt sotto 1, avvicinarsi alla soglia dei 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti, ridurre ancora la pressione sui servizi sanitari e aver vaccinato più dipopolazione». Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico scientifico,alla Stampa la linea oltre la quale potremo riacquisire altre, dopo il primo fine settimana in giallo e le polemiche sugli assembramenti nelle città e la festa per lo scudetto dell’Inter a Milano. «Siamo in una fase di transizione delicata, di decrescita lenta ma costante della diffusione del virus», dice. «Per evitare che la curva torni a crescere serve intervenire a tre livelli: primo, continuare aal ritmo sostenuto di questi ultimi giorni; ...

