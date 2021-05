“Britney Spears è affetta da demenza”: i documenti “top secret” depositati dal padre in tribunale (Di lunedì 3 maggio 2021) Britney Spears affetta da demenza? Sono i tabloid inglesi a far scoppiare la bomba sullo stato di salute della cantante di Baby one more time. Secondo The Sun, infatti, in uno dei documenti depositati recentemente in tribunale dal padre della cantante, Jamie Spears, l’uomo avrebbe spuntato la casella “demenza” nel documento in cui si giustifica la tutela di Britney. A spiegare il dettaglio è il giornalista Mobeen Azhar, regista di un documentario intitolato The Battle For Britney: Fans, Cash and a Conservatorship, che andrà in onda mercoledì 5 maggio su BBC Two. “Le opzioni sono due: Britney potrebbe avere la demenza e se è così il mondo non lo sa. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021)da? Sono i tabloid inglesi a far scoppiare la bomba sullo stato di salute della cantante di Baby one more time. Secondo The Sun, infatti, in uno deirecentemente indaldella cantante, Jamie, l’uomo avrebbe spuntato la casella “” nel documento in cui si giustifica la tutela di. A spiegare il dettaglio è il giornalista Mobeen Azhar, regista di un documentario intitolato The Battle For: Fans, Cash and a Conservatorship, che andrà in onda mercoledì 5 maggio su BBC Two. “Le opzioni sono due:potrebbe avere lae se è così il mondo non lo sa. ...

