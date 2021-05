Brasile, Adriano entra nella Walk of Fame del Maracanà insieme alle stelle verdeoro (Di lunedì 3 maggio 2021) Adriano Leite Ribeiro entra a far parte della Walk of Fame del Maracanà, che riunisce tutti i più grandi del calcio brasiliano. La notizia è stata riportata da Globe Esporte, secondo cui l'”Imperatore” sarà il protagonista di una cerimonia già decisa ma che andrà in scena solo quando la situazione pandemica permetterà la presenza del pubblico allo stadio. Un grandissimo onore per Adriano, ex attaccante di Parma e Inter che in nerazzurro ha probabilmente toccato l’apice della sua carriera. Tra i tanti nomi già presenti nella Walk of Fame spiccano quelli di Pelè, Ronaldo, Ronaldinho, Garrincha, Romario e Zico. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021)Leite Ribeiroa far parte dellaofdel, che riunisce tutti i più grandi del calcio brasiliano. La notizia è stata riportata da Globe Esporte, secondo cui l'”Imperatore” sarà il protagonista di una cerimonia già decisa ma che andrà in scena solo quando la situazione pandemica permetterà la presenza del pubblico allo stadio. Un grandissimo onore per, ex attaccante di Parma e Inter che in nerazzurro ha probabilmente toccato l’apice della sua carriera. Tra i tanti nomi già presentiofspiccano quelli di Pelè, Ronaldo, Ronaldinho, Garrincha, Romario e Zico. SportFace.

