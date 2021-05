Boxe | pugile portoricano accusato di omicidio dell’amante incinta

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ildi Puerto Rico, Felix Verdejo, si è consegnato agli agenti federali dopo che questi avevano identificato il corpo di una donna morta, considerata la sua amantedi 27 anni. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha dichiarato domenica sera che Verdejo èdi rapimento, furto d’auto e dell’omocidio della donna e di quello intenzionale del nascituro. Il corpo della giovane, Keishla Rodriguez, è stato trovato in una laguna nella capitale del territorio degli Stati Uniti sabato, un paio di giorni dopo che era stata denunciata la scomparsa. Verdejo è sposato e ha una figlia piccola, ma conosceva Rodriguez dalla scuola media e si è tenuta in contatto con lei, come hanno confermato i genitori della ragazza. Ilha rappresentato Porto Rico alle Olimpiadi del 2012, anno in cui è diventato un ...

