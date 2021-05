Box Office Italia: Nomadland al primo posto nel weekend di riapertura (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel primo sabato di sale riaperte dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Covid-19, è Nomadland a guidare gli incassi del Box Office Italia Dopo il via libera da parte del governo, il 26 aprile hanno riaperti i cinema di tutta Italia (solo nelle regioni gialle, però). Molti hanno preferito rimanere ancora un po’ chiusi, tanti hanno preso al volo l’opportunità di rimettersi in gioco. Così, nel primo sabato di sale riaperte, Nomadland guida gli incassi del Box Office Italia. Un debutto importante per il film vincitore degli Oscar (distribuito da Disney) che ha raccolto nel weekend quasi 430mila euro. In seconda posizione Minari, con circa 80mila euro. Box Office Italia: ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 3 maggio 2021) Nelsabato di sale riaperte dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Covid-19, èa guidare gli incassi del BoxDopo il via libera da parte del governo, il 26 aprile hanno riaperti i cinema di tutta(solo nelle regioni gialle, però). Molti hanno preferito rimanere ancora un po’ chiusi, tanti hanno preso al volo l’opportunità di rimettersi in gioco. Così, nelsabato di sale riaperte,guida gli incassi del Box. Un debutto importante per il film vincitore degli Oscar (distribuito da Disney) che ha raccolto nelquasi 430mila euro. In seconda posizione Minari, con circa 80mila euro. Box: ...

WeCinema : Brad Pitt ha detto 'Aiuta a comprendere la natura umana, le relazioni e i problemi degli immigrati: senza discrimin… - tuttoteKit : Box Office Italia: #Nomadland al primo posto nel weekend di riapertura #ChloeZhao #FrancesMcDormand #tuttotek - sundarraaj901 : @ArunJose2721998 @Dineshvjd @Anilblasters @cinemapatti ??????vmi illama fake box office illama ..politics panna avan… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Nomadland in testa al box office italiano dopo la riapertura delle sale italiane - cinemaniaco_fb : ?????????????? Demon Slayer the Movie: Mugen Train è il primo anime in vetta al box office USA dopo decenni… -