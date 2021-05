Bosch | Shell e Volkswagen - In arrivo una benzina che riduce le emissioni del 20%

(Di lunedì 3 maggio 2021) La, lae lastanno collaborando per realizzare una nuova tipologia diche promette una importante riduzione delle: si chiama Blue Gasoline, ed è una miscela ottenuta per il 33% da fonti rinnovabili, come biomasse e prodotti sintetici, che in base ai test effettuati dalle Case impegnate nello sviluppo può ridurre ledi CO2 del 20%. Diesel econ il 33% di componenti sintetiche. Il progetto segue la strada già percorsa con l'analoga variante del gasolio Blue Diesel R33, nel 2018, e la commercializzazione della Blue Gasoline sulla rete tedesca dellaè prevista già entro l'anno. La, invece, adotterà da subito questa soluzione nelle proprie stazioni in Germania, per uso ...

Ultime Notizie dalla rete : Bosch Shell

Quattroruote

La Volkswagen , lae lastanno collaborando per realizzare una nuova tipologia di benzina che promette una importante riduzione delle emissioni: si chiama Blue Gasoline, ed è una miscela ottenuta per il 33% ......based Cooling Technique ? Liquid - based Cooling Technique By General Construction ? Core and...? Inspur ? Lenovo ? NetApp ? Oracle Key Data Center Support Infrastructure Providers ? ABB ?...Le tre aziende collaborano per sviluppare Blue Gasoline, una miscela ottenuta in parte da fonti rinnovabili: entro la fine dell'anno sarà in commercio in Germania ...