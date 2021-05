Borussia Dortmund | Watzke | “Haaland resta anche nella prossima stagione”

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 maggio 2021) “Conosco Raiola da tempo e abbiamo un ottimo rapporto di lavoro. Non esistono problemi fra di noi e quello che posso dire è che Erlingsarà un giocatore del”. Lo ha detto l’amministratore delegato del, Hans-Joachim, sulla possibilità di cedere in estate Erling, stella norvegese assistita da Raiola e per questo al centro di diverse voci circa il suo futuro. SportFace.