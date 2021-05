Bortuzzo ricorda Menniti | il medico che lo salvò | Gli sarò grato sempre Buon viaggio doc

(Di lunedì 3 maggio 2021) ?Io e la mia famiglia siamo vicini alla famiglia del Professore ci stringiamo al loro dolore. Non potrò mai dimenticare quanto il Professorabbia fatto per me e gli‘doc’ e grazie?. Sono le parole con cui Manuel, promessa del nuoto azzurro che oggi compie 22 anni, ha commentato la scomparsa a seguito di un incidente d’auto del Professor Agazio, il primario di Neurochirurgia del San Camillo che glila vita a seguito di un ferimento da arma da fuoco a causa di uno scambio di persona., 46 anni, è morto in un incidente stradale a pochi chilometri dalla sua abitazione alla Giustiniana. Iltornava a casa ...

Morto in un incidente il chirurgo che ha salvato la vita a: 'Tornava a casa, dopo un'operazione'... il medico, che in precedenza, tra i suoi tanti pazienti, si è occupato di Manuel, atleta ... Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di chi lo conosceva e locome un professionista ...?Io e la mia famiglia siamo vicini alla famiglia del Professor Menniti e ci stringiamo al loro dolore. Non potrò mai dimenticare quanto il Professor Menniti abbia fatto per me e gli sarò grato, sempre ...Si chiamava Agazio Menniti, aveva 46 anni e giovedì scorso ha perso la vita in un incidente stradale sul Raccordo anulare sul quale indaga la Polstrada. È stato il medico che aveva operato e salvato l ...