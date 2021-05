Borsa: Wall Street apre positiva, Dj +0,57%, Nasdaq +0,48% (Di lunedì 3 maggio 2021) Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,57% a 34.073,94 punti, il Nasdaq avanza dello 0,48% a 14.029,06 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,54% a 4.203,73 punti. . ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021). Il Dow Jones sale dello 0,57% a 34.073,94 punti, ilavanza dello 0,48% a 14.029,06 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,54% a 4.203,73 punti. . ...

