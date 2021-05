Borsa Italiana-Euronext | Boujnah | “Ruolo Jerusalmi non cambia Ci saranno nuove nomine”

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Tele) – “Il management e i dipendenti disono stati una componente fondamentale per il successo della società. Ildi Raffaelenonalla luce del closing. Ciinvece, cheannunciate nel corso dei prossimi mesi, per assegnare ai manager dialcune funzioni di gruppo”. È quanto ha dichiarato il CEO diStéphanea L’Economia in seguito al perfezionamento dell’operazione di fusione trae e il gruppo finanziario paneuropeo.ha inoltre ribadito che le funzioni di...

Euronext, dopo aver rilevato Borsa italiana da LSE, sposta i propri server dall'Essex a Bergamo. Complimenti a Aruba, a Euronext/Borsa Italiana e...a Bergamo! Euronext, il mercato finanziario sposta il data center da Londra a Bergamo. D'Amico tra le aziende d'Elite di Borsa Italiana. Anche Piazza Affari diventa francese

Grande settimana per il petrolio , che mette a segno un rialzo del 2,16%, rispetto ai valori precedenti. La tendenza di breve dell' oro nero è in rafforzamento con area di resistenza vista a 65, ...Spunto rialzista dello 0,77% per Milano, alle 10.30, che continua le contrattazioni a 24.326,81 punti. 03 - 05 - 2021 10:30(Teleborsa) - Il management e i dipendenti di Borsa sono stati una componente fondamentale per il successo della società. Il ruolo di Raffaele Jerusalmi non cambia alla luce del closing. Ci ...La borsa di Londra oggi rimarrà chiusa per festività e lo stesso vale per la Cine e il Giappone che oggi non hanno effettuato trattative.