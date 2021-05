Boom di vaccinazioni a Bergamo: in 4 giorni quasi 55mila, 13.700 al giorno (Di lunedì 3 maggio 2021) Doveva essere un fine settimana (lungo) intenso dal punto di vista delle vaccinazioni e così è stato: da giovedì 29 aprile a domenica 2 maggio a Bergamo e provincia sono stati somministrate 54.799 dosi di vaccino. Un vero e proprio stress test che la Regione ha voluto organizzare in questa 4 giorni, provando la propria capacità vaccinale, e che a Bergamo ha dato risposte decisamente positive soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì, quando si è superata abbondantemente quota 35mila somministrazioni. Le restanti sono state inoculate tra sabato e domenica, a velocità più bassa dunque, ma comunque sufficiente a portare a 13.700 la media giornaliera delle quattro giornate: decisamente di più delle 8.500 al giorno sulle quali la nostra provincia dovrebbe attestarsi in questa fase della campagna ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 maggio 2021) Doveva essere un fine settimana (lungo) intenso dal punto di vista dellee così è stato: da giovedì 29 aprile a domenica 2 maggio ae provincia sono stati somministrate 54.799 dosi di vaccino. Un vero e proprio stress test che la Regione ha voluto organizzare in questa 4, provando la propria capacità vaccinale, e che aha dato risposte decisamente positive soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì, quando si è superata abbondantemente quota 35mila somministrazioni. Le restanti sono state inoculate tra sabato e domenica, a velocità più bassa dunque, ma comunque sufficiente a portare a 13.700 la media giornaliera delle quattro giornate: decisamente di più delle 8.500 alsulle quali la nostra provincia dovrebbe attestarsi in questa fase della campagna ...

