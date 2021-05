Bologna – Fiorentina. Voglio pensare che sia stato un “biscotto”… (Di lunedì 3 maggio 2021) Bologna – Fiorentina, il derby dell’Appennino. Nelle previsioni della vigilia il pareggio era un risultato probabilissimo. Che poteva permettere alla Fiorentina di continuare con una piccola striscia di risultati positivi, e consentiva al Bologna di raggiungere quasi matematicamente l’agognata salvezza. E non posso non pensare che in un campionato atipico come quello della stagione Covid senza pubblico, gli interpreti in campo oggi abbiano deciso di non danneggiarsi. È l’unica spiegazione che riesco a darmi dopo il match di ieri a Bologna. Non riesco a capire i ripetuti errori difensivi. L’assenza dei centrocampisti, l’inconsistenza delle riserve, l’incertezza del tecnico. Per ben tre volte in vantaggio grazie a Vlahovic e Bonaventura (i migliori in campo) la ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021), il derby dell’Appennino. Nelle previsioni della vigilia il pareggio era un risultato probabilissimo. Che poteva permettere alladi continuare con una piccola striscia di risultati positivi, e consentiva aldi raggiungere quasi matematicamente l’agognata salvezza. E non posso nonche in un campionato atipico come quello della stagione Covid senza pubblico, gli interpreti in campo oggi abbiano deciso di non danneggiarsi. È l’unica spiegazione che riesco a darmi dopo il match di ieri a. Non riesco a capire i ripetuti errori difensivi. L’assenza dei centrocampisti, l’inconsistenza delle riserve, l’incertezza del tecnico. Per ben tre volte in vantaggio grazie a Vlahovic e Bonaventura (i migliori in campo) la ...

