Bollettino del 3 maggio | i dati dell’epidemia di oggi in Italia

Nuova Delhi, 03 mag 16:31 - Il Nepal ha registrato 7.388 nuovi casi di coronavirus e 37 decessi, entrambi record giornalieri per il Paese. Lo riferisce ilodiernoministero della Sanità. Il totale dei contagi è salito a 343.418 e quello delle vittime a 3.362. Ieri sono stati effettuati 17.176 test, di cui 16.658 basati sulla reazione a ...PIEMONTE - Scende sotto quota 200 il totale dei ricoverati Covid in terapia intensiva negli ospedaliPiemonte. Ildell'Unità di crisi della Regione riporta oggi un calo di 9 pazienti, ...In provincia di Frosinone, stando al bollettino Covid diramato dalla Asl oggi lunedì 3 ... Dalla mezzanotte di oggi, non appena inizierà il 4 maggio, partiranno le prenotazioni online del vaccino anti ...Covid Lazio. Il bollettino di oggi 3 maggio indica che su oltre 10 mila tamponi (+664) e oltre 6 mila antigenici per un totale di oltre 17 mila test, si registrano: 661 ...