Bollettino del 3 maggio | i dati dell’epidemia di oggi in Italia

ugoebasta : BOLLETTINO REGIONALE CALABRIA DEL 3 MAGGIO - simcopter : RT @corrierebologna: #covid .@RegioneER Covid, tutti i numeri del bollettino sanitario di oggi - corrierebologna : #covid .@RegioneER Covid, tutti i numeri del bollettino sanitario di oggi - infoitinterno : Il bollettino coronavirus del 3 maggio 2021 in Piemonte e Alessandria - infoitinterno : COVID-19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 3 MAGGIO 2021 (ORE 12) - Primo Piano -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino del

Il Covid ha causato in Italia almeno 99 mila decessi in più di quanto atteso. Lo rivela l'Istat nel suo report sugli indicatori demografici 2020. Nuovi colori delle Regioni: da oggi Valle d'Aosta ...PIEMONTE - Scende sotto quota 200 il totale dei ricoverati Covid in terapia intensiva negli ospedaliPiemonte. Ildell'Unità di crisi della Regione riporta oggi un calo di 9 pazienti, ...I ricoverati non in terapia intensiva sono 2042 (+8 rispetto a ieri). Sono 19 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 ...COSENZA – Giornata drammatica dal punto di vista delle vittime covid in Calabria con 16 decessi in un giorno solo anche se, si legge nel bollettino ... della Regione Calabria – , saranno al centro del ...