Bollettino Coronavirus di Lunedì 3 Maggio 2021 | rapporto positivi tamponi al 4 | 88%

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 3 maggio 2021) In data 3l’incremento nazionale dei casi, con un fortissimo calo dei test dopo il fine settimana, è +0,14% (ieri +0,22%) con 4.050.708 contagiati totali, 3.505.717 dimissioni/guarigioni (+13.038) e 121.433 deceduti (+256); 423.558 infezioni in corso (-7.348). Ricoverati con sintomi +50 (18.395); terapie intensive -34 (2.490) con 121 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 121.829totali (ieri 156.872) di cui 77.339 molecolari (ieri 114.290) e 44.490 test rapidi (ieri 42.582) con 46.748 casi testati (ieri 63.555); 5.948(target 4.311);totali 4,88% (ieri 5,83% – target 2%);/casi testati 12,72% (ieri 14,39% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Campania 959; Sicilia 734; Lazio ...