Bocconcini al Rosmarino

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ingredienti 1kg di farina 0 170gr di strutto 15gr di lievito di birra 1 rametto di20gr di sale 20gr di sale grosso olio extravergine di oliva Procedimento Fate sciogliere il lievito in un goccio di acqua tiepida; raccogliete la farina in una planetaria, unite il lievito sciolto e iniziate ad amalgamare. Aggiungete 150gr di strutto e il sale e impastate tutto, unendo filo l'acqua necessaria ad ottenere un composto omogeneo (servirà circa mezzo litro d'acqua) Trasferite l'impasto in una ciotola, leggermente unta di olio, coprite con pellicola trasparente e lasciate lievitare fino al raddoppio del volume Trascorso il tempo, stendete l'impasto a uno spessore di circa mezzo centimetro, ungetelo con lo strutto rimasto e spolverizzate con un pò ditritato e con il sale grosso. Arrotolatelo e ricavate tanti cilindri (spessi ...

