BNP Paribas quota su Borsa Italiana nuova serie Certificate Memory Cash Collect

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Tele) – BNPannuncia l’emissione di unadisu panieri bancari con durata biennale. Laemissione offre premi potenziali con effetto memoria a cadenza trimestrale, pari ad un rendimento compreso tra il 2,40% (9,6% annuo) e il 4,5% (18% annuo) e, a scadenza, protezione del capitale nominale in caso di ribassi dell’azione sottostante fino al 30%. I nuovihanno come sottostante panieri bancari, che consentono di creare dei basket che offrono un buon equilibrio tra rendimento e rischio, grazie alla presenza di un comparto come quello delle banche che ha dimostrato un’elevata resilienza anche grazie al ...