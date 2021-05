Billie Eilish: tutto quello che non sai sulla star, dalla malattia al body shaming (Di lunedì 3 maggio 2021) Billie Eilish è una delle star più brillanti (e giovani) della musica: ecco chi è la cantante, dal successo fino al body shaming subito e il suo cambio look. Bella, talentuosa, controversa e, soprattutto, giovanissima: Billie Eilish fin dall’età di 14 anni, quando uscì il suo primo singolo Ocean Eyes, ha visto il suo successo crescere a dismisura in pochi anni. Nel 2019, con l’uscita del suo primo album, è diventata una star, e da lì è stato tutto un crescendo (con anche diversi Grammy Award vinti nel 2020), seppur con alcuni problemi, in particolare di body shaming, che l’hanno molto turbata. Scopriamo la biografia e le curiosità sull’artista, dalle origini al successo ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 3 maggio 2021)è una dellepiù brillanti (e giovani) della musica: ecco chi è la cantante, dal successo fino alsubito e il suo cambio look. Bella, talentuosa, controversa e, soprat, giovanissima:fin dall’età di 14 anni, quando uscì il suo primo singolo Ocean Eyes, ha visto il suo successo crescere a dismisura in pochi anni. Nel 2019, con l’uscita del suo primo album, è diventata una, e da lì è statoun crescendo (con anche diversi Grammy Award vinti nel 2020), seppur con alcuni problemi, in particolare di, che l’hanno molto turbata. Scopriamo la biografia e le curiosità sull’artista, dalle origini al successo ...

