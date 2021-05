Billie Eilish in copertina è irriconoscibile: il nuovo look è esplosivo FOTO (Di lunedì 3 maggio 2021) Billie Eilish appare irriconoscibile sulla copertina di una famosa rivista, il suo nuovo look è esplosivo e fa impazzire i suoi tantissimi fan, è pazzesca Billie Eilish con la sua… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 3 maggio 2021)apparesulladi una famosa rivista, il suoe fa impazzire i suoi tantissimi fan, è pazzescacon la sua… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

eun0nia : il problema non sono nemmeno le foto di billie eilish in quegli abiti bellissimi, ma il fatto che la prima cosa che… - FrancescaBonis1 : RT @perchetendenza: 'Billie': Per il servizio fotografico di Billie Eilish per @voguemagazine - _anoldcvrse : RT @martuuxhoran: ciao retweet se hai una crush per billie eilish - Giada_Cuns : RT @immarti15: ma vi rendete conto che viviamo sullo stesso mondo di donne come billie eilish e gaia gozzi - zaoldyekk : Ok ma se il corpo delle donne non fosse così sessualizzato non sarebbe un evento mondiale che Billie Eilish ha fatt… -