repubblica : ?? Bill e Melinda Gates divorziano: annunciata sui social la fine del matrimonio dopo 27 anni - RobertoBurioni : Mi consola il pensare che un uomo intelligente come Bill Gates ha comunque fatto la sciocchezza di sposarsi. - SpettacoliNEWS : Bill e Melinda Gates annunciano la fine del loro matrimonio sui social: “Non crediamo più di poter crescere insieme… - cmdilapi : ridendo/lmao - per quelli che leggono italiano, e' il miglior commentario su il divorzio di Bill Gates. Ma nessun s… - rougimar : RT @ilpost: Bill Gates e Melinda Gates hanno annunciato che divorzieranno -

Divorzio. Bill e Melinda Gates hanno annunciato in un comunicato congiunto su Twitter la fine del loro matrimonio dopo 27 anni. Bill Gates è attualmente la terza persona più ...Microsoft founder Bill Gates and his wife Melinda Gates say they are getting divorced after 27 years of marriage.