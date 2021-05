Benevento-Cagliari: probabili formazioni e tv (Di lunedì 3 maggio 2021) Benevento-Cagliari è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A. Si disputerà allo stadio Ciro Vigorito di Benevento domenica 9 maggio alle ore 15 e sarà fondamentale per le sorti della corsa salvezza. Sì, perchè entrambe hanno bisogno di punti per evitare di sprofondare nella serie cadetta. Più in particolare, i campani sono terzultimi a quota 31, mentre i sardi sono avanti di un punto a quota 31. Come arrivano Benevento e Cagliari? I ragazzi di Filippo Inzaghi non vincono da un mese, dall’incredibile trasferta di Torino contro la Juventus. Dopo quella clamorosa impresa sono arrivati due pareggi e quattro sconfitte, che hanno praticamente vanificato tutto il buono fatto nel girone di andata. Inzaghi sembra aver perso la bussola: l’allenatore sperava di chiudere la questione salvezza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021)è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A. Si disputerà allo stadio Ciro Vigorito didomenica 9 maggio alle ore 15 e sarà fondamentale per le sorti della corsa salvezza. Sì, perchè entrambe hanno bisogno di punti per evitare di sprofondare nella serie cadetta. Più in particolare, i campani sono terzultimi a quota 31, mentre i sardi sono avanti di un punto a quota 31. Come arrivano? I ragazzi di Filippo Inzaghi non vincono da un mese, dall’incredibile trasferta di Torino contro la Juventus. Dopo quella clamorosa impresa sono arrivati due pareggi e quattro sconfitte, che hanno praticamente vanificato tutto il buono fatto nel girone di andata. Inzaghi sembra aver perso la bussola: l’allenatore sperava di chiudere la questione salvezza ...

mimmopolitano : Mancano pochi giorni a Benevento-Cagliari… - manuel_y_jesus_ : RT @RadioRadioWeb: 'L’incontro è uno di quelli che sulla carta crea insonnie e ansie alla maggioranza dei direttamente coinvolti'. ? di @m… - VlnN94 : Era 1 mese che non davo uno sguardo alla classifica, in questo momento Benevento in B e Cagliari salvo, urlo - RadioRadioWeb : 'L’incontro è uno di quelli che sulla carta crea insonnie e ansie alla maggioranza dei direttamente coinvolti'. ?… - SBKreal : RT @_GIFN: Respective run-ins: Atalanta - Parma, Benevento, Genoa, Milan Juventus - Milan, Sassuolo, Inter, Bologna Milan - Juventus, To… -