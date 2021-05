Beautiful | Kimberlin Brown Sheila solo per uno speciale dietro le quinte? Le ipotesi

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tanto rumore per nulla? Per il momento ufficialmente ancora tutto tace, ma è possibile cheCarter non stia per tornare sulla scena, per quanto riguarda le puntate americane di. Vi avevamo infatti riportato i sospetti che, in modo virale, si erano diffusi sui social a causa di un post su Instagram da parte della sua interprete: la foto di un pass per l’accesso allo studio 31 della CBS, dove viene girata la soap opera. Leggi anche:, anticipazioni puntata di martedì 4 maggio 2021 L’attrice aveva soltanto commentato con un vago “Ho passato una bellissima giornata“, senza spiegare il motivo della sua presenza sul set. Neanche i molteplici e generici hashtag che accompagnavano lo scatto suggerivano nulla di più.: tutte le nostre news ...