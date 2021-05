BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di martedì 4 maggio 2021

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 3 maggio 2021)di: Hope (Annika Noelle) è ancora ferita per il comportamento di Liam (Scott Clifton) con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), per cui ribatte ai suoi avvertimenti su Thomas (Matthew Atkinson). Leggi anche:dal 9 al 15: Wyatt torna con Sally! Liam è preoccupato quando Hope ribadisce che almeno Thomas è chiaro su ciò che prova per lei: lo stilista sta riuscendo a conquistarla? Di fronte ad un contrariato Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang) accusa Thomas di essere la causa della loro separazione, oltre che di quella di Liam e Hope. Katie (Heather Tom) osserva la salute di Sally (Courtney Hope) peggiorare. Wyatt (Darin Brooks) vuole ...