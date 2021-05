Beatrice Marchetti incanta con il suo bikini di foglie all’Isola dei famosi

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 3 maggio 2021)di professione è una modella. Lo era prima di sbarcare come naufraga sull’Isola dei. Lo è ora che, dopo aver perso al televoto contro Fariba Tehrani, si ritrova in solitudine su Platya Imboscada. Dove detta la moda vestendosi solo dil’aveva detto che avrebbe voluto vivere un’Isola in totale contatto con la natura. Così, ora che è da sola su Playa Imboscada ma comunque sbirciata dalle telecamere eccola liberarsi delper indossare solodi palma. Lei che di professione è modella, ha dunque trovato il modo per dettare la moda anche sull’Isola. Con la sua avvenenza. E così, eccoin tutto il suo splendore. Bresciana di 24 anni, la modella ...