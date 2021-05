Beach volley | qualificazioni Tokyo 2020 | la situazione | l’Italia vuole tre pass

(Di lunedì 3 maggio 2021) Le coppie diproseguono il percorso di qualificazione alle Olimpiadi: il punto della, tragià assegnati e ranking.portare tre coppie in Giappone, bissando il traguardo storico raggiunto ai Giochi di Rio 2016. Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno conquistato nel torneo preolimpico di settembre un posto-Nazione, ossia ilper una coppia azzurra maschile che verrà scelta dal Dt della Nazionale. Chiaramente i vicecampioni olimpici in carica sarebbero la prima scelta e dunque possono preparare con relativa tranquillità la rassegna a cinque cerchi. Nello stesso torneo in terra cinese, le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno mancato letteralmente per un punto la ...

Il sindaco ha quindi ricordato che "da oggi riaprono al pubblico la pista di atletica, i due campi da tennis in terra rossa, il campo da beach volley, oltre al terreno da gioco di calcio a cinque. GROSSETO " Una bella giornata di incontri nella tensostruttura di viale Europa, con la fase 1 del campionato nazionale di beach volley, per la ripartenza ufficiale della pallavola targata Uisp. Manifestazione riuscita, grazie alla partecipazione di una quarantina di atleti, che ha visto tre tabelloni: Under 16 e Under 19.