Batterie a stato solido, l'annuncio: "Pronte a fine anno". 100.000 pezzi al mese, prodotti in perdita (Di lunedì 3 maggio 2021) Saranno destinate soprattutto agli indossabili. Batterie piccole ma con densità energetica accresciuta. Le produrrà Murata già dalla metà del 2021 facendo fruttare l’acquisizione del business degli accumulatori di Sony del 2017.... Leggi su dday (Di lunedì 3 maggio 2021) Sardestinate soprattutto agli indossabili.piccole ma con densità energetica accresciuta. Le produrrà Murata già dalla metà del 2021 facendo fruttare l’acquisizione del business degli accumulatori di Sony del 2017....

