Basket, Eurolega 2021: l’Olimpia Milano attende il Bayern Monaco per gara-5, le parole dei protagonisti (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo quattro splendide partite e una vittoria per parte, l’Olimpia Milano torna in campo per gara-5 dei play-off di Eurolega, per affrontare il Bayern Monaco di Vladimir Lucic e Wade Baldwin nel match con in palio un biglietto per le prossine Final 4 di Colonia. Alla vigilia dell’incontro, il sito ufficiale della formazione meneghina ha raccolto le impressioni del coach Ettore Messina e di Luigi Datome, due dei protagonisti più attesi al Mediolanum Forum. “E’ una gara 5 e come tutte le gare decisive non resta molto da dire – ha dichiarato il tecnico – dobbiamo solo andare in campo e giocarla con il massimo impegno e con decisione”. “E’ stata una serie bellissima e combattuta, adesso abbiamo gara 5 in casa e la affrontiamo con fiducia ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo quattro splendide partite e una vittoria per parte,torna in campo per-5 dei play-off di, per affrontare ildi Vladimir Lucic e Wade Baldwin nel match con in palio un biglietto per le prossine Final 4 di Colonia. Alla vigilia dell’incontro, il sito ufficiale della formazione meneghina ha raccolto le impressioni del coach Ettore Messina e di Luigi Datome, due deipiù attesi al Mediolanum Forum. “E’ una5 e come tutte le gare decisive non resta molto da dire – ha dichiarato il tecnico – dobbiamo solo andare in campo e giocarla con il massimo impegno e con decisione”. “E’ stata una serie bellissima e combattuta, adesso abbiamo5 in casa e la affrontiamo con fiducia ...

