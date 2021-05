Basket: Antetokounmpo ferma Brooklyn, altra sconfitta per i Lakers (Di lunedì 3 maggio 2021) Per Melli 4 punti e un rimbalzo nel ko di Dallas contro Sacramento NEW YORK (STATI UNITI) - Nemmeno Kevin Durant riesce a fermare Giannis Antetokounmpo. The Greek Freak sfodera una prestazione da 49 ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) Per Melli 4 punti e un rimbalzo nel ko di Dallas contro Sacramento NEW YORK (STATI UNITI) - Nemmeno Kevin Durant riesce are Giannis. The Greek Freak sfodera una prestazione da 49 ...

Basket: Antetokounmpo ferma Brooklyn, altra sconfitta per i Lakers

Per Melli 4 punti e un rimbalzo nel ko di Dallas contro Sacramento NEW YORK (STATI UNITI) - Nemmeno Kevin Durant riesce a fermare Giannis Antetokounmpo. The Greek Freak sfodera una prestazione da 49 punti (21/36 dal campo con 4/8 da tre) e trascina Milwaukee al successo su Brooklyn per 117 - 114. Decisivo anche il supporto di Middleton

