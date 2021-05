Barcellona | maglia speciale per il big match contro l’Atletico Madrid

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ilha presentato lache i giocatori blaugrana utilizzeranno nel prossimo turno della Liga 2020/2021, quando al Camp Nou arriverà la capolista Atletico. Un turno di campionato davvero incredibile, visto che nelle stesse ore si sfideranno anche Reale Siviglia: i due scontri diretti metteranno di fronte le prime quattro della classifica, separate da soli 6 punti nella volata per il titolo. Curiosamente ilutilizzerà la stessacon cui Messi e compagni sono scesi in campo nel Clasico, persoil Realper 2-1 al “Di Stefano”. Nessuna scaramanzia quindi dalle parti di, dove si spera in un risultato decisamente diverso. Il tweet delAmb ...