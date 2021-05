Bangladesh | scontro tra imbarcazioni lungo il fiume Padma | almeno 26 morti – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 maggio 2021) Un motoscafo che trasportava circa 30 passeggeri si è ribaltato dopo aver urtato un cargo carico di sabbia in undel, provocando la morte di26 persone. Il motoscafo trasportava passeggeri in violazione delle restrizioni governative legate al lockdown per il coronavirus, ha detto Rahima Khatun, funzionario governativo della zona. Il mezzo si è ribaltato nelnelcentrale mentre si dirigeva verso il distretto di Madaripur, dal distretto di Munshiganj. Ventisei corpi sono stati recuperati, mentre le autorità fanno sapere che cinque adulti e tre bambini sono stati salvati e portati in ospedale per curare le ferite causate dal violento impatto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.