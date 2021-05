StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Bangladesh, scontro tra due imbarcazioni su un fiume: almeno 25 morti - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Bangladesh, scontro tra due imbarcazioni su un fiume: almeno 25 morti - iconanews : Bangladesh, scontro tra due barche sul fiume: almeno 25 morti - giornaleradiofm : Bangladesh, scontro tra due barche sul fiume: almeno 25 morti: (ANSA) - DACCA, 03 MAG - Almeno 25 persone sono mort… - MediasetTgcom24 : Bangladesh, scontro tra imbarcazioni su un fiume: 25 morti #bangladesh -

Almeno 25 persone sono morte nella collisione tra due imbarcazioni su un fiume del Bangladesh centrale. Una barca con almeno 30 passeggeri a bordo si è scontrata con un altro natante sul Padma, vicino ... Gli incidenti marittimi sono frequenti in Bangladesh, attraversato da centinaia di fiumi. Gli esperti attribuiscono la maggior parte di essi alla scarsa manutenzione delle barche, a norme troppo ... "Abbiamo salvato cinque persone e ..."