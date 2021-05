Bambini e adolescenti senza sostegno nell’era Covid: esplosi i disturbi mentali. Il primo passo: lo psicologo nelle scuole. “Diventi strutturale” (Di lunedì 3 maggio 2021) Nessuno si salva da solo. Men che meno un bambino che sta crescendo o un adolescente che sta costruendo la sua identità. Una consapevolezza sufficiente per pretendere in una società l’esistenza di una rete di intervento capace di rispondere al bisogno di aiuto psicologico delle generazioni più giovani. Che forse più di tutte hanno risentito della normalità rubata dal Covid. Ma, denuncia il presidente del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (Cnop), David Lazzari: “I servizi sul territorio sono carenti. Basti pensare che su 110mila psicologi, appena cinquemila sono impiegati nel pubblico, con lunghe liste di attesa”. Non è vero però che non si sta facendo niente per aiutare i ragazzi in difficoltà a causa della chiusura delle scuole e della mancanza di relazioni sociali. Un passo in avanti è stato fatto con l’introduzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Nessuno si salva da solo. Men che meno un bambino che sta crescendo o un adolescente che sta costruendo la sua identità. Una consapevolezza sufficiente per pretendere in una società l’esistenza di una rete di intervento capace di rispondere al bisogno di aiuto psicologico delle generazioni più giovani. Che forse più di tutte hanno risentito della normalità rubata dal. Ma, denuncia il presidente del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (Cnop), David Lazzari: “I servizi sul territorio sono carenti. Basti pensare che su 110mila psicologi, appena cinquemila sono impiegati nel pubblico, con lunghe liste di attesa”. Non è vero però che non si sta facendo niente per aiutare i ragazzi in difficoltà a causa della chiusura dellee della mancanza di relazioni sociali. Unin avanti è stato fatto con l’introduzione ...

