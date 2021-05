Badante “ruba” il vaccino alla donna per cui lavora | il giorno della vaccinazione si presenta al posto suo | denunciata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 3 maggio 2021) La campagna vaccinale continua senza sosta, ma qualche imprevisto la rallenta. Nella giornata di ieri, 2 maggio, i carabinieristazione di Formia, al termine di una specifica attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà una 59enne. Il reato è quello di sostituzione di persona. Leggi anche: Orrore a Roma, abusa sessualmente di una studentessa minorenne: arrestato bidello 62enne IlLa, raggirando il personale medico del centro vaccinale “covid-19”, è riuscita a farsi inoculare la dose dispettante a un’altraper la quale la 59enne svolge il proprio lavoro di. Per questo motivo è stata deferita in stato di libertà dai Carabinieri. su Il CorriereCittà.