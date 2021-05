Bacio tra Akash Kumar e Antonella Fiordelisi | la strana coppia dopo la rottura con Chiofalo

(Di lunedì 3 maggio 2021) Sono ormai giorni che si avverte l’eco dellatra Francesco, i dueuna storia durata anni si sono detti addio qualche mese fa, nonostante fossero vicini alla convivenza. Il caso ha voluto che, con la sua decisione di andare a Milano e non trasferirsi a Roma, come aveva preventivato quando ancora era fidanzata, l’influencer avrebbe avuto modo di incontrare, ormai da qualche settimana fuori dall’Isola dei Famosi. Un feeling immediato, a quanto pare, visto che i due sono stati sorpresi a scambiarsi effusioni per le strade milanesi. Via la mascherina in strada per agevolare unParrebbe, quindi, sia nata una nuovache si muove felice e spensierata, lanciandosi occhiate ...

alycecappellaio : RT @pinkvanity11: Tra un bacio e l’altro (resta) - PiWally : @xenomythos E censurò il bacio tra le due mantenendo tipo due ore di fermo immagine? Io c'ero - soloioenessuno : RT @pinkvanity11: Tra un bacio e l’altro (resta) - Oriana_Mati : RT @pinkvanity11: Tra un bacio e l’altro (resta) - Anna73796113 : RT @AngeloR54671811: Ci faremo la guerra con un bacio tra i denti e il futuro negli occhi proteggeremo le nostre ragioni e le nostre fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Bacio tra

TGCOM

Per Samantha Curcio sono ore molto importanti. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, dopo l'uscita con Alessio e ili due, la tronista curvy ha avuto una brutta discussione in studio proprio con il corteggiatore. Nella nuova puntata Samantha, invece, esce con Bohdan e le sorprese non mancano. L'ex ...Luca Onestini smentisce ilil fratello e Valeria Marini. Ecco come sarebbero andate realmente le cosei ...Doppia registrazione nel week end di Uomini e donne che si appresta al rush finale della stagione con le scelte dei tronisti. Nel corso delle riprese del 1° maggio Aldo e Gemma Galgani hanno deciso di ...Non so voi, ma io stento a prefigurarmi il futuro. O almeno a pensare che ne esisterà uno diverso dal presente. In questa incognita temporale, il passato riaffiora come l'unica cosa certa di un vissut ...