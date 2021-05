Auto elettriche - Ford e BMW investono nelle batterie allo stato solido (Di lunedì 3 maggio 2021) La Ford e la BMW investono nelle batterie allo stato solido, nello specifico in una startup chiamata Solid Power: i due costruttori hanno infatti assunto il ruolo guida in una campagna di finanziamenti da 130 milioni di dollari (circa 108 milioni di euro) che vede impegnate anche altre aziende operative nel settore dell'energia e dei sistemi di accumulo, come la società di venture capital Volta Energy Technologies. Non è la prima volta. Per entrambe le Case non si tratta della prima collaborazione con la startup americana: l'Ovale Blu aveva già investito nella Solid Power nel 2019, affiancata da aziende come la Hyundai e la Samsung, mentre la BMW aveva stretto una partnership con la giovane realtà statunitense nel 2017. Secondo Doug Campbell, amministratore delegato e ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 3 maggio 2021) Lae la BMW, nello specifico in una startup chiamata Solid Power: i due costruttori hanno infatti assunto il ruolo guida in una campagna di finanziamenti da 130 milioni di dollari (circa 108 milioni di euro) che vede impegnate anche altre aziende operative nel settore dell'energia e dei sistemi di accumulo, come la società di venture capital Volta Energy Technologies. Non è la prima volta. Per entrambe le Case non si tratta della prima collaborazione con la startup americana: l'Ovale Blu aveva già investito nella Solid Power nel 2019, affiancata da aziende come la Hyundai e la Samsung, mentre la BMW aveva stretto una partnership con la giovane realtà statunitense nel 2017. Secondo Doug Campbell, amministratore delegato e ...

