Auto danneggiata per il famoso vip | “Evidentemente era d’intralcio” Di chi si tratta e cos’è successo

(Di lunedì 3 maggio 2021) Brutta risveglio per Stefano De Martino che è rimasto vittima di un atto vandalico ai danni della sua; questa mattina il giovane ha trovato lo specchietto sinistro della suacompletamente distrutto, probabilmente dalla folla che ha festeggiato a Milano ieri, domenica 2 maggio, lo scudetto dell’Inter, e la quale, nonostante le restrizioni per il Coronavirus, si è riversata in strada e ha provocato grossi danni allee alle abitazioni. La brutta sorpresa Stefano ha commentato sui social con un mesto: Il mio specchiettointralciava i festeggiamenti L’ex ballerino, che stiamo vedendo nelle vesti di giudice ad Amici, recentemente ha confessato, osservando le piroette dell’allieva Giulia Stabile, di provare nostalgia per il suo passato amore: Ha la consapevolezza del proprio ...

SiamoPartenopei : Festa Inter, danneggiata l'auto di De Martino. Il ballerino si sfoga sui social - infoitcultura : Stefano De Martino fa preoccupare i fan: auto danneggiata, cosa è successo al ballerino - Rturcato83 : Vandoorne ha l'auto danneggiata al posteriore #direttaeurosport - blogsicilia : #notizie #sicilia Auto della polizia municipale danneggiata davanti al mercato ittico a Palermo -… - lrrilevante : @signorailimonii Dopodiché non è certo tutto oro, ad es. in Islanda, a fronte di paesaggi invernali stupefacenti, h… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto danneggiata

CASTEL SAN PIETRO. Il vento fa danni a Imola e Castel San Pietro. Per le forti raffiche di ieri, infatti, un'è statada un ramo caduto e altre si sono trovate il passaggio sbarrato. Ieri pomeriggio, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Imola sono intervenuti in ...La folla che ha festeggiato ha provocato diversi danni alle abitazioni e alle: 'Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti'. Così si è sfogato Stefano De Martino dopo aver ...Amara sorpresa per Stefano De Martino che ha trovato la sua macchina danneggiata in seguito ai festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto dell'Inter.Risveglio amaro per l'ex marito di Belen Rodriguez, che si è sfogato su Instagram raccontando cosa è successo a Milano ...