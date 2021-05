Attacco jihadista in Burkina Faso, uccisi trenta civili (Di lunedì 3 maggio 2021) Attentato in Burkina Faso. Attacco jihadista nel villaggio di Kodyel. uccisi almeno trenta civili. OUGADOUGOU (Burkina Faso) – Attentato in Burkina Faso. I jihadisti hanno attaccato il villaggio di Kodyel. Secondo quanto riferito dai media locali, i morti sono almeno trenta, ma il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore. Attacco in Burkina Faso, morti tre giornalisti europei A distanza di diversi mesi dall’ultimo Attacco, ancora sangue in questo Paese. Secondo quanto riportato dall’intelligence locale alla Reuters, quattro persone (tra cui due giornalisti spagnoli e uno irlandese) sono state uccise dopo ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 3 maggio 2021) Attentato innel villaggio di Kodyel.almeno. OUGADOUGOU () – Attentato in. I jihadisti hanno attaccato il villaggio di Kodyel. Secondo quanto riferito dai media locali, i morti sono almeno, ma il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore.in, morti tre giornalisti europei A distanza di diversi mesi dall’ultimo, ancora sangue in questo Paese. Secondo quanto riportato dall’intelligence locale alla Reuters, quattro persone (tra cui due giornalisti spagnoli e uno irlandese) sono state uccise dopo ...

StricN : RT @SalCavalli: Nuovo attacco jihadista in #Niger: ammazzati sedici soldati. La regione di #Tahoua è una polveriera: i civili abbandonano i… - BotNiger : RT @SalCavalli: Nuovo attacco jihadista in #Niger: ammazzati sedici soldati. La regione di #Tahoua è una polveriera: i civili abbandonano i… - laboescapes : RT @SalCavalli: Nuovo attacco jihadista in #Niger: ammazzati sedici soldati. La regione di #Tahoua è una polveriera: i civili abbandonano i… - SalCavalli : Nuovo attacco jihadista in #Niger: ammazzati sedici soldati. La regione di #Tahoua è una polveriera: i civili abban… - RiBot26 : RT @pietro_panico: Nuovo attacco jihadista in #Niger: ammazzati sedici soldati. La regione di #Tahoua è una polveriera: i civili abbandonan… -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco jihadista Al giardino dei Giusti il ricordo dei giornalisti uccisi L'attacco jihadista in cui due giornalisti spagnoli, David Beriaine Roberto Fraile, sono stati uccisi ieri in Burkina Faso, assieme all'ambientalista irlandese Rory Young, mentre stavano lavorando a ...

Libertà di Stampa, i giornalisti ricordati nel Giardino dei Giusti Come è accaduto appena qualche giorno fa, ricordano da Gariwo, a due giornalisti spagnoli, David Beriain e Roberto Fraile, ammazzati in Burkina Faso durante un attacco jihadista insieme all'...

Burkina Faso: attacco jihadista nell'Est del paese, uccisi almeno trenta civili Rai News Burkina Faso: attacco jihadista nell'Est del paese, uccisi almeno trenta civili E' di almeno trenta civili uccisi e altri 15 feriti il bilancio di un attacco condotto da uomini armati nel villaggio di Kodyel, nella provincia di Komandjari nell'est del Burkina Faso. Lo riferiscono ...

Libertà di stampa: l’omaggio ai giornalisti caduti nel Giardino del Giusti Celebrazione della Giornata mondiale per la libertà di stampa nel Giardino dei Giusti con i nomi e le storie di chi è morto per avere raccontato la realtà.

L'in cui due giornalisti spagnoli, David Beriaine Roberto Fraile, sono stati uccisi ieri in Burkina Faso, assieme all'ambientalista irlandese Rory Young, mentre stavano lavorando a ...Come è accaduto appena qualche giorno fa, ricordano da Gariwo, a due giornalisti spagnoli, David Beriain e Roberto Fraile, ammazzati in Burkina Faso durante uninsieme all'...E' di almeno trenta civili uccisi e altri 15 feriti il bilancio di un attacco condotto da uomini armati nel villaggio di Kodyel, nella provincia di Komandjari nell'est del Burkina Faso. Lo riferiscono ...Celebrazione della Giornata mondiale per la libertà di stampa nel Giardino dei Giusti con i nomi e le storie di chi è morto per avere raccontato la realtà.