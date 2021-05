(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – “Torniamo in Italia con un plauso incondizionato per il gruppo velocità per come ha lavorato in questi anni, in modo coeso e affiatato e costruendo un grande spirito di squadra. Più del medagliere parla la classifica a punti delle cinque gare olimpiche: siamo primi con 32 punti davanti ai Paesi Bassi (20) e al Giappone (18). È unstorico”. Il direttore tecnico dell’italiana, Antonio La, commenta così i risultati degli azzurri alledi Chorzow. L’Italia torna dallacon la qualificazione olimpica di tutte e 5 le staffette oltre a due medaglie d’oro e una d’argento. Un bottino che decreta il primo posto nel medagliere. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Atletica: La Torre, 'alla World Relays in Polonia raggiunto risultato storico' (2)... - TV7Benevento : Atletica: La Torre, 'alla World Relays in Polonia raggiunto risultato storico'... - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, La Torre: 'Un risultato storico alle World Relays di Chorzow' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, La Torre: 'Un risultato storico alle World Relays di Chorzow' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Atletica, La Torre: 'Un risultato storico alle World Relays di Chorzow' -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Torre

Agenzia ANSA

Queste sono le recenti dichiarazioni di Antonio La, direttore tecnico del gruppo azzurro di, rilasciate dopo i convincenti risultati italiani alle World Relays polacche. Lahe ...DT La, con che spirito si torna in Italia? 'Con un plauso incondizionato per il gruppo ... Non siamo diventati gli Stati Uniti dell'leggera. Valutiamo la rassegna con equilibrio: da una ...Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - "Torniamo in Italia con un plauso incondizionato per il gruppo velocità per come ha lavorato in questi anni, in modo coeso e affiatato e costruendo un grande spirito di sq ...L'Italia dello sprint è rientrata dalla Polonia dopo due vittorie, un secondo, un quarto e un quinto posto alle World Relays di Chorzow, con l'en-plein di ammissioni (cinque staffette su cinque) a Tok ...