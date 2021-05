Atlantia verso il sì all’offerta di Cdp su Autostrade La parola definitiva all’assemblea dei soci del prossimo 31 maggio

(Di lunedì 3 maggio 2021) Muove pigramentela conclusione la lunga vicenda. Ed è alla fine la conclusione più scontata. Salvo improbabili sorprese delle prossime settimanevenderà il suo 88% del gruppo autostradale alla cordata messa in piedi da Cassa depositi e prestiti (Cdp) con i fondi Blackstone e Macquaire. La sparata di Florentino Perez, patron del gruppo spagnolo Acs che a inizio aprile aveva prospettato un’offerta concorrente e migliorativa sembra essere stato niente più che un ballon d’essai. Anche perché il governo (proprietario della Cdp con l’83%) ha il coltello dalla parte del manico. E’ bastato sussurrare la“golden power” (ossia la possibilità per il governo di bloccare acquisizioni straniere in settori strategici) per riportare tutti a più miti consigli.insomma è a ...

Sotto la lente anche, dopo che venerdì il cda ha deliberato di convocare il 31 maggio l'... o meno,il tapering. Nella sua ultima conferenza stampa il presidente della Fed Jerome Powell ......L'analisi del grafico dimette in evidenza che il titolo continua a muoversi a ridosso di area 17 euro in attesa dello spunto capace di riattivare il recupero partito più di un anno fa...Fase delicata per Atlantia. Giovedì scorso il cda di CDP ha approvato la nuova offerta per l'88% di Autostrade in consorzio con Blackstone e Macquarie. Venerdì il cda della holding dei Benetton ha con ...Occhi puntati su chips e auto. Borsa Londra oggi chiusa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 mag - Si profila un avvio stabile per le ...