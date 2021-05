AstraZeneca in Italia | news su seconda dose ed età

Leggi su italiasera

(Di lunedì 3 maggio 2021) Vaccinoin, mentre il Cts rassicura anche sulladopo i rari casi di trombosi, arrivanosull’ipotesi di somministrazione anche agli under 60, con un abbassamento quindi della fascia d’età raccomandata da Aifa per la vaccinazione anti coronavirus. A spiegarlo è il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, che ha sottolineato come si stia valutando di estendere il farmaco alla “classe di età inferiore ai 60”: “– ha detto – è un vaccino consigliato per determinate classi, l’Ema dice che va bene per tutti. E’ probabile che in quella che si chiama rolling review, cioè la revisione dovuta all’esperienza durante le vaccinazioni di massa, si possa raccomandaresu una classe ...