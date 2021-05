AstraZeneca in Italia, ipotesi: vaccino anche a età under 60 (Di lunedì 3 maggio 2021) vaccino AstraZeneca, in Italia si valuterà l’ipotesi di somministrare le dosi anche agli under 60. Il vaccino, dopo le news su rari casi di trombosi e dopo le valutazioni dell’Ema, è stato raccomandato dall’Aifa per i soggetti di età superiore ai 60 anni. Ora, si sta valutando di estendere il farmaco alla “classe di età inferiore ai 60”, come ha spiegato il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, a margine dell’inaugurazione dell’hub vaccinale al polo natatorio di Ostia. “AstraZeneca è un vaccino consigliato per determinate classi, l’Ema dice che va bene per tutti. E’ probabile che in quella che si chiama rolling review, cioè la revisione dovuta all’esperienza durante le vaccinazioni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021), insi valuterà l’di somministrare le dosiagli60. Il, dopo le news su rari casi di trombosi e dopo le valutazioni dell’Ema, è stato raccomandato dall’Aifa per i soggetti di età superiore ai 60 anni. Ora, si sta valutando di estendere il farmaco alla “classe di età inferiore ai 60”, come ha spiegato il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, a margine dell’inaugurazione dell’hub vaccinale al polo natatorio di Ostia. “è unconsigliato per determinate classi, l’Ema dice che va bene per tutti. E’ probabile che in quella che si chiama rolling review, cioè la revisione dovuta all’esperienza durante le vaccinazioni di ...

Agenzia_Ansa : 'I vaccini vanno impiegati tutti e a brevissimo vaccineremo gli atleti che devono andare a fare le Olimpiadi, perch… - messveneto : Perù, i sanitari scalano per 3 ore le Ande per vaccinare uomo di 121 anni: Marcelino Abad conosciuto con il soprann… - TgLa7 : #AstraZeneca: studio, +130 morti in Italia con stop 3 giorni - italiaserait : AstraZeneca in Italia, ipotesi: vaccino anche a età under 60 - Italia_Notizie : Figliuolo: “A breve vaccini agli atleti che vanno alle Olimpiadi”. E su Astrazeneca: “Valutiamo di darlo anche agli… -