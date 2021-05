Astrazeneca | Figliuolo | «Valutiamo dosi agli under 60» Vaccinati gli atleti che andranno alle olimpiadi

Agenzia_Ansa : FLASH | Si sta valutando di estendere il vaccino Astrazeneca alla 'classe di età inferiore ai 60'. Così il Commissa… - Agenzia_Ansa : 'I vaccini vanno impiegati tutti e a brevissimo vaccineremo gli atleti che devono andare a fare le Olimpiadi, perch… - eziomauro : Vaccini, il commissario Figliuolo: 'Valutiamo di estendere AstraZeneca agli under 60' - Lacasespoglia : #Figliuolo se ne infischia dei problemi insorti nelle donne sotto i '60 con #Astrazeneca? Le donne non credo. Io no. - Keynesblog : RT @GiovaQuez: Figliuolo: 'AstraZeneca è consigliato per determinate classi ma l'Ema dice che va bene per tutti, come dimostra la Gran Bret… -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca Figliuolo

In Italia si sta rivalutando se estendere il vaccinoper la fascia inferiore ai 60 anni . Lo ha detto il Commissario per l'emergenza, Francesco, all'inaugurazione dell'hub vaccinale allestito al polo acquatico a Roma. "Ne sto ......Francesco Paolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, che ha sottolineato come si stia valutando di estendere il farmaco alla "classe di età inferiore ai 60": "- ha ...ROME, MAY 3 - COVID-19 Emergency Commissioner Francesco Figliuolo said Monday that Italy may start giving the Astrazeneca coronavirus jab to under-60s again in order to keep the country's vaccination ...Ecco a che punto è l'Italia rispetto agli altri Paesi europei in termini di vaccinazioni anti-Covid. E i dati sui vaccini utilizzati ...