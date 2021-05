AstraZeneca, Figliuolo lo vuole di nuovo anche sotto i 60 anni (Di lunedì 3 maggio 2021) Il commissario straordinario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, vuole spingere affinché il vaccino Vaxzevria, prodotto dall’azienda AstraZeneca, possa di nuovo essere usato anche per i soggetti sotto i sessant’anni di età. Sarebbe l’ennesimo ribaltamento delle indicazioni da parte delle autorità sanitarie italiane. Indicazioni in termini di età che l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, non ha di fatto mai modificato dal 29 gennaio, quando dette il via libera al vaccino prodotto dal colosso anglosvedese con l’università di Oxford per chiunque sopra i 18 anni. Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 maggio 2021) Il commissario straordinario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, vuole spingere affinché il vaccino Vaxzevria, prodotto dall’azienda AstraZeneca, possa di nuovo essere usato anche per i soggetti sotto i sessant’anni di età. Sarebbe l’ennesimo ribaltamento delle indicazioni da parte delle autorità sanitarie italiane. Indicazioni in termini di età che l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, non ha di fatto mai modificato dal 29 gennaio, quando dette il via libera al vaccino prodotto dal colosso anglosvedese con l’università di Oxford per chiunque sopra i 18 anni.

