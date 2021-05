ASTRAZENECA AVVERTE: FINO AL 10% DEI VACCINATI SVILUPPA MALATTIA AUTOIMMUNE (Di lunedì 3 maggio 2021) Una lettera della Red Hand inviata da ASTRAZENECA AVVERTE che la vaccinazione porta spesso a trombocitopenia indotta dal sistema immunitario. In un numero che varia dall’ 1% al 10% dei VACCINATI, c’è un rischio per tutta la vita di sanguinamento ed emorragie. Gli esperti temono che questa lettera sia stata redatta per minimizzare il pericolo . Con la trombocitopenia, non ci sono abbastanza proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 3 maggio 2021) Una lettera della Red Hand inviata dache la vaccinazione porta spesso a trombocitopenia indotta dal sistema immunitario. In un numero che varia dall’ 1% al 10% dei, c’è un rischio per tutta la vita di sanguinamento ed emorragie. Gli esperti temono che questa lettera sia stata redatta per minimizzare il pericolo . Con la trombocitopenia, non ci sono abbastanza proviene da Database Italia.

