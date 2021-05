Astori | condannato il medico sportivo | omicidio colposo

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannato il medico sportivo Giorgio Galanti per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori. #ANSA - TgLa7 : Il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, nel processo con rito abbrev… - repubblica : Morte di Davide Astori, condannato a un anno il medico della Fiorentina - laziopress : TMW | Processo Astori, condannato a un anno il medico Galanti per la morte del calciatore - Annamcamilloni : RT @ilmessaggeroit: Astori, il medico Giorgio Galanti condannato a un anno per la morte del calciatore -

Il capitano della Fiorentina morì tragicamente in un albergo di Udine che ospitava i gigliatiIl professor Giorgio Galanti è statoa un anno di reclusione, pena sospesa, nel processo con rito abbreviato per la morte del calciatore della Fiorentina Davide, trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua ...E' arrivata la sentenza per il processo sulla morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina che perse la vita il 4 marzo 2018 a Udine. La sentenza parla di condanna ad un anno di reclusione per ..."La Fiorentina, che non è parte in questo processo, non può che prendere atto della decisione del giudice, che ha riconosciuto la responsabilità del professor ...