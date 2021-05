Astori | condannato il medico sportivo Giorgio Galanti

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannato il medico sportivo Giorgio Galanti per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori. #ANSA - TgLa7 : Il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, nel processo con rito abbrev… - repubblica : Morte di Davide Astori, condannato a un anno il medico della Fiorentina - UnioneSarda : #Sardegna - Morte Astori: condannato a un anno il medico sportivo Galanti - zazoomblog : Morte di Astori condannato a un anno il medico che rilasciò i certificati di idoneità - #Morte #Astori #condannato… -

Ultime Notizie dalla rete : Astori condannato

Il professor Giorgio Galanti è statoa un anno di reclusione, pena sospesa, nel processo con rito abbreviato per la morte del calciatore della Fiorentina Davide, trovato senza vita il 4 marzo 2018 nella sua camera di ...Il professor Giorgio Galanti, riconosciuto colpevole per la morte di Davide, oltre a un anno di reclusione (pena sospesa), è stato ancheal pagamento di una provvisionale per il ...Il professor Galanti era accusato per aver rilasciato due certificati di idoneità all'ex giocatore della Fiorentina trovato senza vita il 4 marzo 2018.Un anno di reclusione per omicidio colposo. E' la condanna inflitta dal gup Antonio Pezzuti al dottor Giorgio Galanti, ex direttore del centro di medicina dello sport di Careggi, per la morte ...