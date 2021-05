Assembramenti tifosi Inter al Duomo, Fontana: “Era prevedibile” (Di lunedì 3 maggio 2021) Sugli Assembramenti dei tifosi dell’Inter in piazza Duomo per la festa scudetto Interviene il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. “Speriamo che situazioni di questo genere non abbiano determinato nessuna conseguenza e speriamo che in futuro si evitino ulteriori scene di questo genere, perché onestamente rischiano di essere un po’ pericolose. Speriamo che arrivi prima la vaccinazione”, dice il presidente della Regione Lombardia. Eventi simili “era probabile che si potessero verificare. L’importante è che non si verifichino più. Bisogna fare anche affidamento e chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza”. In ogni caso, aggiunge, “mi auguro e spero che non aumentino i contagi, ma questo lo potremo dire tra due settimane”. “Sono contento che abbia ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) Suglideidell’in piazzaper la festa scudettoviene il presidente della regione Lombardia, Attilio. “Speriamo che situazioni di questo genere non abbiano determinato nessuna conseguenza e speriamo che in futuro si evitino ulteriori scene di questo genere, perché onestamente rischiano di essere un po’ pericolose. Speriamo che arrivi prima la vaccinazione”, dice il presidente della Regione Lombardia. Eventi simili “era probabile che si potessero verificare. L’importante è che non si verifichino più. Bisogna fare anche affidamento e chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza”. In ogni caso, aggiunge, “mi auguro e spero che non aumentino i contagi, ma questo lo potremo dire tra due settimane”. “Sono contento che abbia ...

